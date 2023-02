Ulm

12:17 Uhr

Konzert will Zuversicht in dunklen Zeiten verbreiten

Plus Vor acht Jahren schrieb Komponist Vitali Vyshynskyi das Stück "Zuversicht". Jetzt wird es in Ulm uraufgeführt – zum Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Vor fast acht Jahren komponierte der ukrainische Neue-Musik-Komponist Vitali Vyshynskyi ein Werk, das er „Zuversicht“ nannte, und der Sopranistin Maryna Zubko widmete. Die hatte damals gerade ihr Gesangsstudium in der Ukraine beendet und ging nach Frankfurt, um an der dortigen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst zu studieren. Uraufgeführt wurde das Werk nun – frisch überarbeitet – beim Konzert zum Jahrestag des Angriffskrieges auf die Ukraine im Stadthaus. „Zuversicht“ wurde Namensgeber des Konzerts und ein Höhepunkt desselben.

