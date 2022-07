Kostenlose Probieraktion auf dem Ulmer Wochenmarkt an diesem Samstag

Naschkatzen dürfen sich an diesem Samstag auf kostenlose Köstlichkeiten auf dem Ulmer Wochenmarkt freuen. Kommende Woche ist der Wochenmarkt dann etwas anders.

Auf dem Ulmer Wochenmarkt findet an diesem Samstag, 9. Juli, eine kostenlose Probieraktion statt. Das teilt die Ulmer Stadtverwaltung auf ihrer Internetseite mit. "An einigen Ständen" würden Beschickerinnen und Beschicker kostenlose Häppchen anbieten. Die Palette der Köstlichkeiten reiche von Tomate mit Mozzarella oder Schafskäse über kleine Käsekuchenhäppchen bis zu "gepickelten", also eingelegten bunten Möhren. Naschkatzen dürfen auch Marmeladen, Gelees, Honig und Obstsalat probieren.

Darüber hinaus informiert die Stadtverwaltung darüber, dass am Donnerstag kommender Woche, 14. Juli, auf dem Münsterplatz die Aufbauarbeiten für den Auftritt der amerikanischen Rockband Toto am Sonntag (17. Juli) mit ihrem Programm "Dogz of Oz" beginnen. Der Wochenmarkt werde daher am Samstag (16. Juli) etwas anders als üblich gestellt, einige Stände müssen ausweichen. Alle Stände seien aber in der Nähe ihrer Stammplätze zu finden, heißt es. (AZ)