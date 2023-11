"Kostüm und Maskerade" im Stadthaus Ulm: Ausbruch aus sozialen Normen

Wo endet die Maskerade, wo beginnt das Selbst? Die Ausstellung "Kostüm und Maskerade" im Stadthaus Ulm beleuchtet ein zutiefst menschliches Bedürfnis.

Die einen fiebern dem 11. November bereits entgegen, die anderen könnten gut und gerne auf die fünfte Jahreszeit verzichten. Das närrische Treiben zwischen November und Februar polarisiert, und schon allein daran lässt sich die Bedeutung des kollektiven Verkleidens und Durchdrehens ablesen. Das Bedürfnis aus der eigenen Haut in eine andere zu schlüpfen, sich wider den gesellschaftlichen Konventionen gehen zu lassen und frei zu fühlen, ist in vielen Kulturen weltweit in unterschiedlichen Formen fest verwurzelt. Pünktlich zum Beginn der Karnevalszeit spürt das Stadthaus Ulm mit der Ausstellung "Kostüm und Maskerade" diesem Akt der Rebellion bildgewaltig nach.

Stadthaus Ulm zeigt Fotografien von Jason Gardner und Suzanne Jongmans

Eigentlich sind es zwei Ausstellungen, die Kuratorin Daniela Yvonne Baumann auf zwei Ebenen im Stadthaus Ulm auf die Beine gestellt hat. "Bei all dem, was auf der Welt gerade passiert, bin ich froh ein Thema zu machen, das nicht tief in die Politik geht, sondern einen unfassbaren Anschaureiz hat. Man kann durch die Ausstellung gehen und glücklich sein, weil es einfach schöne Bilder sind", sagt Baumann. Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit, denn gerade die Fotografien von Suzanne Jongmans verfügen über eine unbestreitbar politische Dimension.

Kuratorin Daniela Yvonne Baumann spricht über die von Gemälden holländischer Meister inspirierten Fotografien von Suzanne Jongmans. Foto: Alexander Kaya

Berühmt geworden ist die Niederländerin durch Imitationen berühmter Porträtgemälde holländischer Meister, wie Rogier van der Weyden und Jan van Eyck. Jongmans lässt zwar ihre Modelle die typischen Gesichtsausdrücke, Posen und Gesten nachstellen, kopiert die Gemälde jedoch nicht als Fotografie. Über Wochen hinweg erstellt sie unzählige Detailaufnahmen einzelner Teilstücke der Originalszene und fügt dann die jeweils besten Aufnahmen schichtweise zu einer Collage zusammen, um dem Hyperrealismus der malerischen Vorbilder so nahe wie möglich zu kommen. Die erwähnte soziopolitische Botschaft steckt dabei im Detail, denn die historischen Kostüme gestaltet die Künstlerin unter extremem Zeitaufwand aus Verpackungsmaterialien wie Schaumstoff, Luftpolsterfolien, Styropor und Plastiktüten, im krassen Gegensatz zur Wegwerfmentalität der modernen Konsumgesellschaft.

Räumlich und auch thematisch getrennt, nimmt derweil Jason Gardner die Besucherinnen und Besucher mit auf eine karnevalistische Weltreise. Der US-amerikanische Autodidakt, der in zahlreichen renommierten Magazinen wie dem Rolling Stone und dem New York Magazine veröffentlicht wurde, lebt in New York und Paris und versteht sich selbst als visueller Anthropologe. Um die Kultur, Musik und Rituale des Karnevals zu erforschen, reise er nach Brasilien, Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Guinea-Bissau, Italien, Nordmazedonien, Österreich, Polen, Slowenien, Spanien, Trinidad oder auch in die Schweiz und die USA, um dort die lokalen Karnevalsfeierlichkeiten zu dokumentieren.

Karnevalistische Weltreise jenseits von Schlagermusik und Saufgelage

Die Umzüge und Feste, die Gardner dokumentiert, zeigen die vielseitigen Karnevalstraditionen als Ausdruck nationaler und regionaler Identität, zugleich aber als Auseinandersetzung mit universellen Themen wie Licht und Dunkelheit, Chaos und Ordnung oder auch Leben und Tod. Länderübergreifend setzt der Karneval für eine gewisse Zeit soziale Normen außer Kraft und bietet Menschen rund um den Globus die Möglichkeit, über ihren Alltag und ihr gesellschaftliches Umfeld hinauszuwachsen oder sogar dagegen zu rebellieren.

So ganz erschließt sich der Zusammenhang zwischen Gardners und Jongmans Werken nicht, vor allem nicht auf den ersten Blick. Während sich bei Jongmans alles um die Kleidung oder Verkleidung selbst dreht, als Unterscheidungsmerkmal und Kommunikationsmittel, bringt Gardner den Besucherinnen und Besuchern das universelle menschliche Bedürfnis näher, zumindest kurzfristig allen sozialen Normen zu entfliehen. Und doch liegt genau hier die Verbindung. "Wo endet die Maskerade, wo beginnt das Selbst?", fragt die Ausstellung und diese Frage spiegelt sich in unterschiedlicher Form in beiden Teilen wider. Zerdenken muss und sollte man diesen Zusammenhang allerdings beim Betrachten nicht, weil die gezeigten Fotografien in erster Linie ein grandioses visuelles Erlebnis bieten - und das darf bei einer Kunstausstellung auch einfach mal genügen.

Info: Zur Vernissage am 11. November kommen Jason Gardner und Suzanne Jongmans ins Stadthaus Ulm. Das Gespräch mit Kuratorin Daniela Yvonne Baumann ist auch als Live-Stream auf dem YouTube-Kanal des Stadthauses zu sehen. Am 12. November um 11.30 Uhr stellt Jason Gardner zudem sein Buch "We the Spirits" im Stadthaus vor.