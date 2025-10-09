„Krebs ist eine Familienerkrankung“: Dieses Angebot richtet sich auch an das Umfeld von Patienten

Die Psychosoziale Krebsberatungsstelle Ulm (KBS) unter dem Dach der Ulmer Universität feiert in diesen Tagen ihren zehnten Geburtstag. Das Angebot richtet sich nicht nur an Erkrankte, sondern auch an ihr gesamtes Umfeld.

Vor zehn Jahren, schildert KBS-Leiter Klaus Hönig, war Baden-Württemberg Schlusslicht auf dem Gebiet der Krebsberatung für Erkrankte und ihr Umfeld. Nach einem Anstoß der Deutschen Krebshilfe wurden dann in Baden-Württemberg sieben Förderungen für Projekte ausgeschrieben – und Ulm bekam im Sommer 2015 den Zuschlag für eine solche Krebsberatungsstelle. Zum November, vor fast genau zehn Jahren also, habe man mit insgesamt drei halben Stellen starten können. „Heute sind es elf“, berichtet Hönig. Allein zwischen 2019 und 2024 hat sich der Bedarf an Gesprächen in der Beratungsstelle, die 2021 in die Regelförderung kam, verdoppelt – von etwas mehr als eintausend auf mehr als zweitausend. Das umfangreiche Angebot der Einrichtung, das von niederschwelliger und verschreibungsfreier Beratung bis zur Richtlinientherapie reicht, sei ein Alleinstellungsmerkmal in der Region.

Denn das Beratungsangebot der KBS richtet sich nicht nur an Betroffene, also an Krebs erkrankte Menschen, sondern es gibt Einzel-, Paar- und Familiengespräche – und auch Freunde oder Arbeitskollegen können sich beraten lassen, wenn sie im Umgang mit dem Krebspatienten bemerken, dass er psychische Probleme hat, sie aber nicht wissen, wie sie mit dem Betroffenen darüber sprechen sollen.

Die gesamte Familie leidet unter der Diagnose „Krebs“

„Krebs ist eine Familienerkrankung“, sagt Hönig – und meint damit natürlich nicht einen physischen, sondern den psychischen Aspekt: Die gesamte Familie eines Menschen, der die Diagnose „Krebs“ bekommt, ist betroffen und leidet. In der Beratung gehe es deshalb nicht nur um psychologische Themen wie Ängste, Sorgen oder posttraumatische Belastungsstörungen, sondern auch um rechtliche und finanzielle Fragen und beispielsweise um Anträge auf einen Schwerbehindertenausweis oder für eine Rehabilitation. Es gibt Workshops, Vorträge, Gruppenangebote und Informationsveranstaltungen. „Herzstück unserer Arbeit bleibt aber Begleitung von Patientinnen und Patienten“, so Hönig.

Zwei Projekte der Psychosozialen Krebsberatungsstelle liegen ihm besonders am Herzen: das Online-Projekt „Partner Care“ für die Partner von Erkrankten, die plötzlich viel Unterstützung und zusätzliche Aufgaben leisten müssen, und vor allem die „Ulmer Schatzkiste“, das es jungen an Krebs erkrankten Elternteilen mit begrenzter Lebenserwartung ermöglicht, für ihre Angehörigen – insbesondere ihre Kinder – ihren eigenen Film zu drehen, der durch seine persönlichen Anekdoten oder Lieder zur tröstenden Schatzkiste auf dem Lebensweg werden kann.

Wer einen Termin bei der Psychosozialen Krebsberatungstelle vereinbaren möchte, soll nicht lange warten müssen, findet Hönig: Innerhalb von drei Tagen, nachdem sich jemand bei der KBS gemeldet hat, soll er den Termin bekommen – und der soll innerhalb von zehn Tagen stattfinden. „Das schaffen wir“, erklärt Hönig, der im Moment aufgrund der zunehmenden Nachfrage nach solchen Terminen auf einen Ausbau der KBS hofft.