DING: Ermäßgte Deutschlandtickets ersetzen Semestertickets

Studierende in und um Ulm und Neu-Ulm müssen sich künftig auf neue Tickets und Tarifbestimmungen in Bussen und Bahnen einstellen.

Ab dem kommenden Sommersemester, das im April beginnt, gibt es keine Semestertickets des Donau-Iller-Nahverkehrsverbunds (DING) mehr.

Betroffen von dieser Neuregelung sind die Studentinnen und Studenten der Universität Ulm, der Technischen Hochschule Ulm sowie der Hochschulen in Neu-Ulm und Biberach. Als Alternativen für die bisherigen persönlichen Zeitkarten im DING-Gebiet bieten sich für alle Hochschüler:innen die rabattierten Varianten des Deutschlandtickets an: das D-TICKET JugendBW (gilt bis zum vollendeten 27. Lebensjahr) und das Bayerische Ermäßigungsticket (nur für die Studierenden an der Hochschule Neu-Ulm und ohne Altersbeschränkung erhältlich).

Ermäßigte Deutschlandtickets ersetzen bei DING Semestertickets

Alle Tickets können bei der SWU unter www.mein-fahrschein.swu.de oder bei der RAB unter www.ding-abo.de bestellt werden. An den Universitäten und Hochschulen selbst sind die Fahrscheine künftig nicht mehr erhältlich. Alle Informationen und Voraussetzungen zum Erhalt findet man unter www.ding.eu.

Zu den Anpassungen gehört auch, dass ab dem Sommersemester 2024 nicht mehr der bislang für alle Studierende obligatorische ÖPNV-Solidaritätsbeitrag in Höhe von 32 Euro erhoben wird. Dieser bildete die Basis für den Erwerb des Semestertickets und ermöglichte allen Studentinnen und Studenten, die DING-Verkehrsmittel an Werktagen nach 18 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen ganztägig zu nutzen – nur legitimiert durch den Studierendenausweis. Diese Regelungen entfallen nun, Studierendenausweise gelten künftig zu keiner Zeit mehr als Fahrkarten. Auch die Freifahrregelung auf dem Campus Oberer Eselsberg (zwischen Haltestelle Universität Süd und Technische Hochschule) entfällt. (AZ)