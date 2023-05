Ulm/Kreis Neu-Ulm

vor 15 Min.

Kleinbrauermarkt in Ulm: Die kleinen Brauereien plagen große Sorgen

Die Kronenbrauerei in Söflingen war dieses Jahr der Ort, an dem die Betriebe das diesjährige Konzept für den Kleinbrauermarkt in Ulm vorstellten.

Plus Am Donnerstag startet auf dem Ulmer Münsterplatz der Kleinbrauermarkt. Die Halbe Bier kostet 4,50 Euro. Um die Kosten zu decken, müsste es noch mehr sein.

Von Oliver Helmstädter Artikel anhören Shape

Eigentlich müsste Christa Zoller-Kaltenbacher, die Chefin des Schlössles in Neu-Ulm Offenhausen, 23 oder 24 Euro für eine Kiste Bier verlangen. Derart seien die Kosten durch die Decke gegangen - von den Energiepreisen bis zu den Rohstoffen. Vor diesem Hintergrund seien die Preise für die Biere auf dem Kleinbrauermarkt in Ulm, der am Donnerstag, 11. Mai, startet, viel zu wenig gestiegen: Das "Probierle", die 0,1 Liter Probiervariante kostet 1,50 Euro und die Halbe 4,50 Euro und damit nur 50 Cent mehr als im Vorjahr.

Nur eine kleine Auswahl der Biere, die in Ulm auf dem Kleinbrauermarkt von zwölf verschiedenen Brauereien ausgeschenkt werden. Foto: Oliver Helmst�dter

Die Lasten, insbesondere für kleine Brauereien, werden immer größer, wie Thomas Scheffold, vom Verband "Private Brauereien Deutschland" bei der Vorstellung des diesjährigen Kleinbrauermarkts in der Söflinger Kronenbrauerei, erläuterte: Nachdem es in den 2010er-Jahren nicht zuletzt durch den Craft-Bier-Boom ein kontinuierliches Plus an Brauereien in Deutschland gab, gibt es nun immer mehr Pleiten zu beklagen: Es gebe zwar noch stolze 1507 Braustätten in Deutschland, doch verglichen mit 2019 sind es 45 Betriebe weniger. Die Gründe: Fachkräftemangel, Folgen der Pandemie und ein gewaltiger Kostendruck.

