Ulm

vor 16 Min.

Kriminalpolizei ermittelt nach zwei Raubüberfällen in Ulm

Die Kriminalpolizei Ulm ermittelt derzeit im Zuge zweier Raubüberfälle in Ulm

Artikel anhören Shape

Zwei Raubüberfälle, die sich am Montag in Ulm ereignet haben, beschäftigen die Kriminalpolizei. In einem der Fälle sollen die Täter Minderjährige sein.

Am Montag haben sich im Ulmer Stadtgebiet zwei Raubüberfälle ereignet. Wie die Polizei mitteilt, hielten sich im ersten Fall ein 17-Jähriger und ein 18-Jähriger gegen 15.30 Uhr im Bereich der Haltestelle am Theater auf. Zwei zunächst Unbekannte zerrten die beiden jungen Männer in einen Hinterhof, wo der jüngere Angreifer nach den Geschädigten geschlagen und Wertsachen verlangt haben soll. Die Täter nahmen dem 18-Jährigen eine E-Zigarette, Bargeld und das Handy ab, das Telefon konnte er jedoch dem jüngeren Angreifer wieder entreißen. Beim 17-Jährigen fanden die Täter unterdessen wohl keine Wertsachen. Verdächtige bei Raubüberfall in Ulm sind erst 13 und 16 Jahre alt Nach der Tat informierten die beiden Geschädigten eine zufällig angetroffene Polizeistreife über den Raubüberfall. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung gelang es der Polizei anhand der Personenbeschreibungen zwei Verdächtige im Alter von 13 und 16 Jahren beim Lederhof vorläufig festzunehmen. Die beiden mutmaßlichen Täter wurden nach den polizeilichen Maßnahmen ihren Eltern übergeben. Die weiteren Ermittlungen zu dem Raubüberfall, bei dem die Geschädigten wohl keine Verletzungen erlitten haben, übernimmt die Kriminalpolizei Ulm. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Der zweite Raubüberfall ereignete sich zwischen 18 Uhr und 18.15 Uhr beim Lederhof. In einer dunklen Ecke bedrohten drei Unbekannte einen 20-Jährigen und nahmen ihm das Handy, den Geldbeutel und Zigaretten ab. Als der 20-Jährige sich zu wehren versuchte, schlug ihm einer der Täter ins Gesicht. Anschließen flüchteten die Angreifer und der Geschädigte erstattete Anzeige. Die drei südländisch aussehenden Täter sollen etwa 20 Jahre alt sein und zwischen 1,70 Meter und 1,85 Meter groß sein. Einer der Täter soll laut Personenbeschreibung eine rote Jacke getragen haben. Auch in diesem Fall hat die Kriminalpolizei Ulm die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0731/1883312 melden. (AZ)

Themen folgen