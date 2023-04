Ulm

vor 4 Min.

Künftig führt eine Brücke aus Flachsfasern auf die Blauinsel in Ulm

Plus Ein neuer Überweg über die Blau soll nachhaltiger als eine Holzbrücke sein. Wie haltbar das Material ist, sollen Sensor-Messungen zeigen. Ulm profitiert von EU-Geld.

Von Sebastian Mayr

Eine Brücke aus Flachsfasern in Kombination mit speziellem Bioharz soll künftig am Lautenberg über die Kleine Blau führen und Menschen auf die Blauinsel und zum dort gelegenen großen Spielplatz führen. Die Materialien sollen das Bauwerk besonders nachhaltig machen. Entstanden ist das Konzept in einem Forschungsprojekt, in den Niederlanden ist die erste Brücke dieser Art bereits errichtet worden.

Brücke über die Kleine Blau am Lautenberg wird ersetzt

Die großen Brücken im Stadtgebiet machen Ulm Sorgen, die Brücke über die Kleine Blau ist keine acht Meter lang und hat eine Fläche von circa 41 Quadratmetern. Korrosion am Walzträger schränkt die Lebenszeit ein, doch das ist nicht das einzige Problem. Auch bei der Verkehrssicherheit bestehen Mängel: Das Geländer ist zu niedrig. Menschen könnten darüberklettern oder Kleinkinder durchfallen.

