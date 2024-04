Künstlergilde zeigt Werke von István de Meter

In der Künstlergilde Ulm stellt derzeit István de Meter seine Werke aus, die größtenteils in den vergangenen beiden Jahren entstanden sind - also fast alles neue Arbeiten, wie er sagt.

De Meters Bilder sind hauptsächlich figurative Arbeiten. Visuelle Metaphern, die mit ironischen Noten durchsetzt sind. Der Künstler, der in Siebenbürgen geboren ist, arbeitet zur Zeit hauptsächlich mit Ölfarben, es finden sich aber auch Zeichnungen in der aktuellen Ausstellung. Als Motiv wählt er oft Menschen, mit Vorliebe malt de Meter Porträts, in denen er die charakteristischen Züge eines jeden zum Vorschein bringt.

Seit rund 50 Jahren sei er als Künstler tätig, sagt István de Meter. In Siebenbürgen hatte er ein künstlerisches Gymnasium besucht, später an verschiedenen Akademien in Stuttgart und Paris studiert, dann in New York, wo er einige Jahre gelebt hatte. Die vergangenen beiden Jahre verbrachte er in Ulm.

Istvan de Meters "Bilder 2023 - 2024" ist noch bis zum Sonntag, 21. April, zu sehen und zwar Freitag von 14 bis 18 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Am Wochenende ist er Künstler auch persönlich vor Ort und freut sich über Fragen der Besucherinnen und Besucher zu seinen Arbeiten. (fwo)