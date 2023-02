Ulm

vor 55 Min.

Künstlerin lädt zum barocken Dinner ins Museum Brot und Kunst

An solch üppig gedeckten Tafeln dinierte die barocke Oberschicht. Die Tische in den Bauernhäusern hingegen sahen ganz anders aus. Einen Einblick in beide Lebenswelten gibt die Reihe "BrotZeitSpiele".

Plus Wie sah es auf den Tischen des Barock aus? Cora Schönemann geht dieser Frage nach und kocht für die Museumsbesucherinnen und -besucher ein Menu.

Von Franziska Wolfinger Artikel anhören Shape

Die Welt ist im Wandel. Doch manches hat sich auch in den vergangenen Jahrtausenden nicht verändert. Wir Menschen brauchen Nahrung. Essen verbindet uns mit unseren Vorfahren. Doch wie genau diese ihre Mahlzeiten erlebt haben, ist eine der Fragen, denen die Ulmer Künstlerin Cora Schönemann in der Reihe "BrotZeitSpiele" nachspürt. Am Mittwoch lädt sie zum Barockdinner im Museum Brot und Kunst.

