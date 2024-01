Kult-Kneipe "Swobsters" in Ulm schließt: "Es gibt verschiedene Gründe"

Nach fünf Jahren am neuen Standort und 15 Jahren überhaupt schließt das "Swobsters" in der Ulmer Frauenstraße. Im Netz ist das Bedauern groß, es wird aber auch Kritik laut.

Vor fünf Jahren schon war das Entsetzen groß, als es hieß, dass das "Swobsters" womöglich schließen müsse. Damals war die Ulmer Kult-Kneipe noch in der Frauenstraße 113 untergebracht. Doch das Aus konnte abgewendet werden: Nur wenige Meter weiter, in der Frauenstraße 17, wurde ein neues Zuhause gefunden und im Juni 2019 neu eröffnet. Das Alleinstellungsmerkmal, die "50er-Jahre Tiki-Bar" blieb am Leben. Doch jetzt zieht Betreiber Sebastian Swoboda einen Schlussstrich: Das "Swobsters" macht endgültig zu. Und wieder ist das Entsetzen groß, aber auch Verständnis ist da.

Sebastian Swoboda, hier noch am alten Standort in der Frauenstraße 113 in Ulm. Nun gibt er sein "Swobsters" endgültig auf. Foto: Horst Hörger (Archivbild)

Für ein persönliches Gespräch hatte der Gastronom und Gitarrist der Band "The Bombs" am Donnerstag noch keine Zeit. Bei Facebook gab er das Aus bereits am Sonntag bekannt: "Liebe Leute, manchmal muss man auch schwere Entscheidungen treffen und dies hier war und ist definitiv eine – auf jeden Fall für mich", schreibt er dort. Er habe sein Pachtverhältnis für die Immobilie in der Frauenstraße zum Juli 2024 beendet. Er werde somit das "Swobsters" danach nicht weiter betreiben.

"Für diese Entscheidung gibt es verschiedene Gründe", so Swoboda. Aber ausschlaggebend sei, dass vor allem die Arbeitszeiten abends und nachts immer weniger zu seinem privaten Lebensumfeld passen. "Natürlich spielen auch die immer schwieriger werdenden Voraussetzungen für das wirtschaftlich sinnvolle Betreiben einer Gastronomie eine Rolle", ergänzt er in seiner Facebook-Nachricht. Es würde den Rahmen sprengen, um "alle einzelnen Gründe hier aufzuführen". Was er im Einzelnen damit meint, lässt er zunächst offen.

"Swobsters" in Ulm schließt für immer: Bei Facebook ist das Bedauern darüber groß

In den Kommentaren unter seiner Facebook-Nachricht ist das Bedauern groß. "Schade" ist dort mehrfach zu lesen. "Ich bin sprachlos. Wo will man heutzutage noch in Ulm hingehen?", heißt es da zum Beispiel. Es wird aber auch Kritik geäußert. Nicht an Swobodas Entscheidung, dafür überwiegt das Verständnis – jedoch moniert so mancher die Entwicklung des Ulmer Nachtlebens. Einer schreibt: "Liebe (Ulmer) Politiker: Wollt ihr weiter zusehen, wie Kultur und Nachtleben sterben?! Wie wärs, wenn wir mal nicht nur die angebliche Leitkultur mit seinen 100 Mann Mozartcoverbands unterstützen, sondern erkennen, dass auch Bars, Clubs, Konzerthallen und vor allem auch kleinere alternative Venues etwas sehr Wichtiges beitragen?" In anderen Kommentaren heißt es: "Schade, nun fällt die Frauenstraße immer weiter in die Hände arabischer Clans, diese ist schon jetzt nicht mehr wiederzuerkennen. Beinahe jeder Laden und jede Bar, die dort zugemacht wird, wird unter arabischer oder türkischer Hand als Shishabar, Barbershop oder Kebapladen wieder eröffnet. Ulm hat fertig." Gar von Erpressung durch jene Clanmitglieder ist da zu lesen.

2009 wurde aus dem "Café 113" das "Swobsters" als Bar und Konzertlokation im Stile der US-amerikanischen 50er-Jahre neu erfunden. Die Adresse "Frauenstraße 113" hatte in Nachtschwärmerkreisen immer schon einen guten Klang: Es muss zu Beginn der 1980er-Jahre gewesen sein, als das "113" sich zu einem Studententreff und Szenelokal entwickelte – und über viele Umwege zum "Swobsters" wurde. Der Umzug in die Frauenstraße 17 wurde notwendig, weil Swoboda alias "Swob" damals vom Vermieter gekündigt wurde. Das Haus habe einer älteren Dame gehört. Nach deren Ableben wäre die Immobilie verkauft worden und die neuen Besitzer hätten den Vertrag gekündigt. Inzwischen ist dort das Restaurant 113 untergebracht. Hier werden türkische Spezialitäten serviert.

Zum Ende des "Swobsters" in der Frauenstraße 113 hatte es bereits eine mehrtägige Abschiedsparty gegeben. Derartiges kündigte Swoboda in seiner Facebook-Nachricht am Sonntag nun wieder an. "Alles hat ein Ende", schreibt er. "Aber nichtsdestotrotz freue ich mich auf ein paar großartige letzte Monate mit euch im Swobsters". Er wolle "die Bar auch angemessen feiernd abschließen", Details dazu will er nachreichen. Für die Räumlichkeiten in der Frauenstraße 17 sucht er indes einen Nachmieter. Vor dem "Swobsters" empfing hier die "Fifty Fifty Bar" noch Gäste, zuvor das war hier die "Sucasa Bar" zu finden. Was nun einmal hineinkommt, ist offen.