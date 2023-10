Kultur an der Uni Ulm: Wie geht es am MUZ weiter?

Auch wenn an der Uni Ulm Naturwisschenschaften im Fokus stehen, brauchen Kreative und Künstler einen Anlaufpunkt. Das Musische Zentrum (MUZ) hat wieder einiges vor.

Die Universität Ulm ist eine Universität der Medizin und der Naturwissenschaften. Einen Ausgleich über musische Betätigung gibt es für die Immatrikulierten an der Uni aber, und die Initialzündung des MUZ (musischen Zentrums) ist verbunden mit den alten Holzhütten hinter der Mensa-Baustelle. Eine der vier Hütten ist schon verschwunden, eine weitere muss bald weichen. MUZ-Chefin Christine Söffing und Sprecher Kay Gottschalk, Professor für Experimentelle Physik, hoffen auf Platz-Ersatz in einem alten Holzbau an der Uni, in dem früher die Sparkasse und die Kinderbetreuung untergebracht gewesen waren.

Etwa jeder Zehnte, der an der Uni Ulm studiert, nimmt im Lauf seines Studiums irgendwann an Gruppen des MUZ teil, weiß Christine Söffing. Zur musisch-musikalischen Betätigung gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten - Chor und Orchester sowieso, aber auch Ballett und Sambatanzen, Töpfern und Zeichnen unter anderem.

Die Geschichte des MUZ begann in den frühen 80ern, als der damalige Uni-Rektor und Anthropologe Helmut Baitsch in Ulm das Projekt "Musik in Therapie und Prävention" gründete. Der Künstler Dieter Trüstedt wurde nach Ulm geholt, um Instrumente zu bauen. Anfangs war die musische Betätigung noch auf verschiedene Orte verstreut. Die Waldarbeiterhütten die das musische Zentrum dann zu beherbergen begannen, wurden mit Hilfe des Bauamtes besorgt und im Sommer 1991 eingeweiht. Das Uni-Orchester hatte es bereits seit dem Wintersemester 1972/73 gegeben; 1976/77 gründete Albrecht Haupt den Uni-Chor - und 1983 startete der damalige Universitätsrektor Fliedner eine Tontafel-Aktion, die es heute noch gibt, und die zum neuen Semester sogar ein Jubiläum feiert. Ein Esel als Symbol für den Eselsberg sei auf den ersten Tontafeln gewesen, die die damaligen angehenden Studenten und Studentinnen zum Semesterauftakt erhielten, weiß Christine Söffing - und dieses Motiv wird zum Semesterauftakt in diesem Oktober, 40 Jahre später, wieder aufgegriffen. Produziert werden die Tontafeln, auf denen unter anderem schon die Ulmer Straßenbahn oder die neue Chirurgie abgebildet waren, in der eigenen Werkstatt des MUZ.

Im Chor kommen alle Fachrichtungen zusammen

Das Kammerorchester kam dazu, die Uni BigBand, die Fotografie als künstlerische Betätigung und das 1999 von der Medizinerin Kay Astrid Weithoener gegründete Uni-Ballett, das immer wieder auch mit dem Uni-Orchester aufzutreten begann. Sogar eine Anästhesistenband gibt es. Jüngstes „MUZ“-Kind ist Manuel Haupts 2012 gegründeter Kammerchor. Interessant ist auch, wofür sich Studenten verschiedener Fachrichtungen als musische Betätigung entscheiden: Das Orchester ist von Medizinern frequentiert, die Band vor allem von zukünftigen Ingenieuren, die experimentelle Musik besonders von Informatikern und die Beschäftigung mit Keramik und Malerei interessiert vor allem angehende Psychologen, erzählt Christine Söffing. Der Uni-Chor aber wird von Uni-Mitarbeitern und Studierenden aller Fachrichtungen besucht. Beim Musischen Tag im Stadthaus wird sich das MUZ in November präsentieren. Im Februar 2024 wird der Uni-Kammerchor Johann Sebastian Bachs Matthäuspassion in der Neu-Ulmer Petruskirche aufführen.