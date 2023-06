Kultur auf den Stufen: Florian Zimmer macht den Auftakt

Die kostenlose Ulmer Kulturreihe startet diesen Mittwoch mit einem vielfältigen Programm. Es geht um Musik, Kunst, Literatur und auch um Einstein.

Der Sommer an der Glaspyramide startet jetzt wieder. Den Auftakt zur vierten Ausgabe von "Kultur auf Stufen" im Freilichtforum an der Ulmer Stadtbibliothek macht diesen Mittwoch der Magier Florian Zimmer. Er spendet seine Zeit zugunsten der Bibliotheksgesellschaft Ulm und zeigt dem Publikum ganz ohne Bühnentechnik seine neuesten Tricks und spricht im Anschluss mit Moderatorin Kathi Wolf.

Immer mittwochs wird bis zum 9. August ein vielfältiges Programm geboten - mit Musik, Lesungen und erstmals auch mit Kunst. So ist am Mittwoch, 28. Juni, der österreichische Autor Franzobel (voller Name: Franz Stefan Griebl) zu Gast. Er liest aus seinem Roman "Einsteins Hirn". Darin verarbeitet Franzobel die historisch verbürgte Tatsache, dass Einsteins Gehirn nach dessen Tod geklaut wurde. Moderiert wird der Abend von Einsteinexperte Ingo Bergmann, einst Leiter des im Aufbau befindlichen Museums Einsteins.

Walther Collection bringt Fotokunst ins Freilichtforum

In der folgenden Woche (5. Juli) ist die Musikschule mit Werken von Vivaldi, Bach, Haydn, Mozart und Dvorák bei der Bibliothek zu Gast. Am Mittwoch, 12. Juli, wartet dann eine Premiere: In Kooperation mit der Walther Collection aus Burlafingen wird zum ersten Mal bei Kultur auf Stufen auch Bildende Kunst Teil des Programms. Künstlerische Leiterin und Kuratorin Renée Mussai fliegt extra für diesen Abend aus London ein und spricht mit Marina Bauernfeind vom Museum Ulm über das Spannungsfeld zwischen den beiden Fotokünstlern der aktuellen Ausstellung "Beyond the Binary": Santu Mofokeng (1956 -2020) und David Goldblatt (1930 - 2018).

Von Faulpelzen, Geistern und Glückspilzen handelt der Abend am 19. Juli. Ensemblemitglieder des Theater Ulm lesen aus Giambattista Basiles "Das Pentamerone"; altitalienische Märchen von verblüffendem Sprachwitz, skurriler Wendungen und derbem Schalk. Das Percussionkonzert am 26. Juni mit Jasmin Kolberg am Marimba und Patrick Bopp (Die Füenf) am Piano arrangiert Tangos mit Werken von Debussy, Bach und Sammut entlang der Lebensgeschichte des Komponisten Astor Piazolla. Autorin Caroline Wahl liest aus ihrem Debütroman "22 Bahnen" am Mittwoch, 2. August. Darin erzählt sie sehr berührend vom Selbstermächtnis zweier Schwestern - ein Coming-of-Age-Roman, der die Feuilletons im Nu erobert hat.

Zum Abschluss am 9. August gibt es ein launiges Sommerfest der benachbarten Bar Stadtkind. Es spielen Sebastian von der Band Roadstring Army und der international gebuchte DJ mit Ulmer Wurzeln Re.You.

Alle Veranstaltungen finden um 19.30 Uhr und bei freiem Eintritt statt. Bei Regen wird die Veranstaltung ins Erdgeschoss der Glaspyramide verlegt. (AZ)