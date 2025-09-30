Kulturtipps: Diese Ausstellungen sind aktuell in Ulm zu sehen

Pop Art ist kein neues Genre und doch sehr lebendig. Das wird deutlich, wenn man die Ausstellung „Contemporaries“ mit herausragenden Arbeiten des berühmten Andy Warhol, einem der bedeutendsten Vertreter der Pop Art, und dem kaum weniger bekannten James Francis Gill. Gill war mit Warhol gut befreundet und hat trotz seiner 91 Jahre den Weg aus den USA zur Vernissage in der Ulmer Galerie am Saumarkt gefunden. Von Gill sind vor allem Porträts von Berühmtheiten, etwa von Musikstars wie Mick Jagger, Bruce Springsteen oder den Beatles, aber auch von Film-Diven wie Marilyn Monroe oder Audrey Hepburn zu sehen. Monroe war auch ein Lieblingsmodell von Warhol und so taucht ihr Konterfei gleich mehrfach in der Ausstellung auf.

89073 Ulm

