Kunstaktion wegen Rassismus-Bedenken abgesagt - aus Angst vor Shitstorm?

Lokal Vh-Leiter Christoph Hantel erklärt, warum sich die Einrichtung gegen das Graffito Goins entschieden hat. Martin Rivoir versteht die Rassismuskritik nicht.

Der Ulmer Kunstverein zeigt im Schuhhaussaal aktuell Bilder des französischen Street-Art-Künstlers Goin. Der wollte sich zudem mit einem Graffito in der Stadt verewigen. Doch es gab Rassismusbedenken, die Aktion wurde abgeblasen. Der Landtagsabgeordnete Martin Rivoir (SPD) legt nun nach: Er sieht kein Problem in dem geplanten Bild.