Ulm

vor 17 Min.

Kunstbauraum macht die Straßenbahn zur Ausstellung

Lokal Anlässlich seines zehnjährigen Bestehens schrieb der Kunstbauraum einen Wettbewerb unter dem Motto "zehn x zehn" aus. Was dahinter steckt.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Es ruckelt ziemlich im historischen weißen Straßenbahntriebwagen, der 1905 in Ulm gebaut und in Betrieb genommen wurde. Am Sonntag hatte dieser Jugendstil-Triebwagen einen besonderen Einsatz: Der Kunstbauraum Ulm/Neu-Ulm feierte sein zehnjähriges Jubiläum mit einem Wettbewerb, an dem sich 30 Künstlerinnen und Künstler beteiligten. Die Jury tagte im Bähnle, das danach den ganzen Nachmittag mit den Kunstwerken auf der Linie 1 fuhr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .