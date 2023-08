Ulm

06:00 Uhr

Großes Interesse an "gebrauchter Kunst": So läuft der Verkauf im Kunstkaufhaus

Plus Was dem einen nicht mehr gefällt, fasziniert einen anderen dennoch. Im Kunstkaufhaus am Hafenbad finden derzeit viele Werke einen neuen Besitzer.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

An diesem Tag kommt tendenziell mehr ins Kunstkaufhaus als heraus. An allen anderen Tagen seit dessen Eröffnung war es anders - es wurde vor allem gekauft, aber es wurde auch Kunst abgegeben. Das Fazit zur Hälfte der Laufzeit begeistert den Initiator Markus Kienle: Dass bereits jetzt so viel Geld durch den Verkauf gespendeter "gebrauchter" Kunst einging, hätte er nicht gedacht, gibt er strahlend zu.

Was war dieses Haus mit der Adresse Hafenbad 35 nicht schon alles - Friseurladen, Möbelhaus und Copy-Shop. Nun ist es Kunstkaufhaus. So dicht wie hier hängt Kunst nirgendwo, und hier verbringen die Menschen viel Zeit, erzählt Kienle. Denn das Auge muss sich erst an die unzähligen Eindrücke gewöhnen, die Sehgewohnheiten, der Geschmack - oder die Seele? - müssen sortieren: Was gefällt mir, was käme infrage, was schon gar nicht?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen