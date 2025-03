Kunstraum West: Frank Hempels „Reise durch die Provence“

Wer sich in der hiesigen Kunstszene auskennt, der kennt den Ulmer Maler Frank Hempel – auch wenn sich dieser zuletzt in der Region eher rar gemacht hat. Nun verbringt der inzwischen 85-jährige gebürtige Leipziger ja auch viel Zeit in Südfrankreich, wo er sich sehr heimisch fühlt und wo er sehr viele Inspirationen für seine künstlerischen Werke erfährt. Und so lautet der Titel seiner momentan im Ulmer Kunstraum West (Söflinger Straße 145) zu sehenden Ausstellung „Eine Reise durch die Provence“.

