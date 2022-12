Ulm

vor 17 Min.

Kunstraum West: Retrospektive für Carlos Cuenca Ramirez

In der Ausstellung "Retrospektive" zum 85. Geburtstag des Ulmer Künstlers Carlos Cuenca Ramirez ist auch dieses Werk zu sehen, das das Streben des Künstlers nach der Darstellung von Ordnungsprinzipien zeigt.

Plus Die Ausstellung mit Werken den 85-jährigen Ulmer Künstlers ist sehenswert, aber nicht nur sie. Was in den Ulmer Galerien gerade sonst noch geboten ist.

Von Stefan Kümmritz Artikel anhören Shape

Er gehört zu den Bekanntesten in der Ulmer Künstler- und Galeristenszene, nun ist er 85 Jahre alt geworden und aus diesem Anlass zeigt der Kunstraum West in Ulm ihm zu Ehren eine Retrospektive über sein Schaffen: Carlos Cuenca Ramirez.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen