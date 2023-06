Ulm

vor 17 Min.

Ausstellung "Kunststoff – Zauberstoff?" Warum Plastik nicht immer schlecht war

Plus Das HfG-Archiv widmet dem Kunststoff eine eigene Ausstellung. Vom Siegeszug des Kunststoffs und ungekannten Designmöglichkeiten bis zu innovativen Plastikvermeidungsstrategien.

Von Franziska Wolfinger

In Lebensmittelverpackungen, in Spielzeug, in Kleidung, im Duschpeeling. Es ist einfach überall. Wer heute durch einen Supermarkt geht oder durch Amazon-Produktseiten scrollt, hat es schwer, Produkte ganz ohne Plastik zu finden. Es hat sich wie eine Epidemie verbreitet, ist heute verschrien, doch damals – nach dem Zweiten Weltkrieg – als es seinen Siegeszug um den Erdball antrat, muss es so manchem wie ein Zauberstoff vorgekommen. Die neue Ausstellung im HfG-Archiv wirft einen Blick auf die wechselhafte Geschichte des Kunststoffs.

Multifunktionales Wunder für Produktgestalter

"Kunststoff Zauberstoff" heißt dann auch die von Christiane Wachsmann kuratierte Schau, wobei mit Kunststoff hier zwar auch, aber nicht ausschließlich Plastik (also all die vielen Kunststoffe, die wir umgangssprachlich unter diesem Begriff vereinen) gemeint ist. Anders als Holz, Ton oder Metall lässt sich Kunststoff in die verschiedensten Formen pressen und kann jede Farbe annehmen. Ein multifunktionales Wunder, bisher ungekannte Freiheit für Produktgestalter, die sich in den ausgestellten Designerstücken der Schau widerspiegelt, allen voran Walter Zeischeggs Sinus-Ascher – manchmal auch Ulmer Welle genannt.

