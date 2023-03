Kunstverein Ulm: Pop-Art für jedermann

Plus David Gersteins "Artist's Proof" versammelt eine bunte, heitere Gegenwartskultur im Kunstverein Ulm – auf Kitsch und Retrocharme wurde nicht verzichtet.

"Pop Art for the People" ist der Subtitel zu David Gersteins Ausstellung im Kunstverein Ulm, und der Titel ist Programm. Der 1944 in Jerusalem geborene, heute in Tel Aviv lebende Künstler begann als Maler, feierte dank seiner hohen künstlerischen Qualität Erfolge in den 1970ern. Nun stellt er im Ulmer Schuhhaussaal aus.

So entstehen Gersteins Werke

Die reine Malerei wurde dem Künstler bald zu wenig, wie er berichtet. Er habe nach einer Möglichkeit gesucht, sich aus den Grenzen der Zweidimensionalität zu befreien, und begann, Figuren und Formen aus den Malereien auszuschneiden und dreidimensional zusammenzusetzen. Das "Gerstein-Design" war geboren, das er über die Jahrzehnte zur heutigen Form verfeinerte: Mittels Laserschnitt millimetergenau ausgeschnittene Figuren und Formen, die auf mehreren Ebenen übereinandergesetzt sind. Technisch geht das so: Gerstein zeichnet die Umrisse, diese werden dann aus dünnen Stahlplatten ausgeschnitten. Ihre finale Optik erhalten sie, indem Oberflächen auf den Stahl aufgedruckt werden, die von Gerstein zuvor auf einen Prototyp aufgemalt wurden. Somit ist jede Arbeit multipel zu vervielfältigen, und, wie Gerstein betont, jeder hat nun die Möglichkeit, eine solche Arbeit zu besitzen.

David Gersteins plastische Arbeit "The Avenue" (Left and Right) ist eines der Werke, das aktuell in der Ausstellung "Artists Proof" zu sehen ist. Foto: Florian L. Arnold

Die Bandbreite der Arbeiten im Kunstverein erstaunt. Da ist einerseits die Serie mit Szenen aus dem urbanen Leben: Figuren überlagern sich, die Tiefenstaffelung und die Räumlichkeitsidee gehen maximal auf, mühelos erkennt man den Maler, der mit leichtem Strich aus eigens für ihn zubereiteten Autolacken (!) den Figuren Leben, Charakter und viel Farbe gibt. Gerstein zeichnet diese Figuren zuvor, man merkt dem Endprodukt dieses genaue Beobachten an, die beinah theaterhafte Inszenierung der Figuren. Auch seine Naturmotive zeigen weitgehend diese hohe malerische Qualität, etwa in den Vogelmotiven, deren Lieblichkeit zwar nicht jedermanns Geschmack ist, die aber ohne Frage gekonnt gemalt sind und ihren aufheiternden Zweck erfüllen.

Der 80er-Retrocharme tanzt aus den Farben und Linien

Zwiespältig dagegen die Showroom-Objekte, die dann Post-Pop-Art oder Pop-Art fürs Volk vorstellen: Stilisierte Pinselspuren, dreidimensional und knallbunt übereinandergesetzt, ergeben etwa die konischen Umrisse eines VW-Käfers oder eines Fiat 500, an anderer Stelle blitzt ein schmolliger Frauenmund "Soft Lips" aus einem Schwarm Schmetterlinge. Bunte Herzen in "Honey Moon" richten sich unverhohlen an Romantiker, die nichts gegen Kitsch haben. Da tanzt 80er-Retro-Charme aus Farben und Linien.

Gerstein hat seine Kunst zur Cashcow gemacht: So manches, was man im Kunstverein sieht, kann man (nicht nur) über seine Website auch als Schlüsselanhänger, Mousepad oder Obstschale erwerben. Die Entscheidung für die ausschließliche Präsentation einer einzigen Werkgruppe hätte der Ausstellung gutgetan, ebenso der Verzicht auf geschmäcklerische, gefährlich nah an Deko- und Lifestyle-Accesoires grenzende Arbeiten.

Info: Die Ausstellung wird diesen Samstag, 25. März, um 18 Uhr in Anwesenheit des Künstlers eröffnet. Sie ist bis zum 4. Juni zu sehen.