Neue Ausstellung im Museum Ulm: Otl Aicher und kunstvolle Zeichen des Protests

Plus Zum 100. Geburtstag von Otl Aicher, einem der einflussreichsten Kommunikationsdesigner des 20. Jahrhunderts, zeigt das Museum Ulm eine außergewöhnliche Ausstellung.

Auf den ersten Blick könnte das Piktogramm von Otl Aicher sein. Auf den zweiten Blick reibt man sich verwundert die Augen: Die beiden Figuren auf tiefrotem Grund ähneln zwar künstlerisch der Handschrift Otl Aichers, sie sind aber ganz gegenwärtig.