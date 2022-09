Ulm

vor 47 Min.

Kunstwerk der Woche: Der Lautenspieler aus dem Minnesängersaal

Der Lautenspieler ist einer von vier Musikern, die im Minnesängersaal abgebildet sind. Wer ihn vor mehr als 600 Jahren an die Wand gemalt hat, bleibt ein Rätsel.

Lokal Im Reichenauer Hof sind die ältesten gotischen Fresken Ulms zu finden. Wir werfen einen Blick auf einen der Musiker, der dem Saal seinen Namen gab.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Am Wochenende zum Tag des offenen Denkmals wird der Minnesängersaal im Reichenauer Hof wieder einmal viele Besucherinnen und Besucher bekommen: Die Fresken des Festsaales, entstanden zwischen 1370 und 1380, sind mit ihrer Thematik um weltliche und geistliche Minne – also Liebe zu einem Menschen oder zu Gott – in ganz Süddeutschland etwas Besonderes. Ein Detail – vier Musiker – wird angesichts der beeindruckenden Fresken gern übersehen. Ein Lautenspieler ist diesmal unser Kunstwerk der Woche.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .