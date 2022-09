Ulm

Kunstwerk der Woche: Zum 300. Geburtstag von Joseph Wannenmacher

Lokal Das Leben des Kirchenmalers Joseph Wannenmacher schwankte zwischen großen Erfolgen und schweren Rückschlägen. Wo er in der Region seine Spuren hinterlassen hat.

Von Dagmar Hub

Von Bildender Kunst, über Musik bis Literatur: In unserer Serie "Werk der Woche" stellen wir wöchentlich in loser Folge ein Kunstwerk mit regionalem Bezug vor, das die Begegnung lohnt. Dieser Freitag ist der 300. Geburtstag des schwäbischen Kirchenmalers Joseph Wannenmacher. Deshalb ehrt unser Kunstwerk der Woche zu diesem Ehrentag den Töpfersohn aus Tomerdingen, der so begabt war, dass ihn der Elchinger Reichsprälat Amadeus Schindele förderte und ihm 1741 bis 1744 eine dreijährige Ausbildung in Rom möglich machte. Das Kloster Elchingen machte Wannenmacher groß – und demütigte ihn, als die farbenfrohere Kunst Januarius Zicks modern wurde.

