Kurioser Unfall: Autofahrer übersieht Wagen vor sich und fährt hinten drauf

Was war da denn los? Am Hindenburgring in Ulm kommt es zu einem etwas kuriosen Unfall. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand.

An einer Stoppstelle am Hindenburgring in Ulm ist es am Dienstag zu einem Unfall mit einem etwas merkwürdigen Hergang gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde dabei zwar niemand verletzt. Jedoch entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.

Ein 43-jähriger Fahrer eines Mercedes war demnach auf dem Hindenburgring unterwegs. Am dortigen Kreisverkehr stoppte er etwa zehn Meter vor einer Stoppstelle.

Hinter ihm fuhr ein 58-Jähriger mit seinem Mitsubishi. Dieser hupte den Mercedes-Fahrer an. Da der aber wohl keine Anstalten machte bis zur Stoppstelle zu fahren, fuhr der Mitsubishi-Fahrer am Mercedes vorbei und hielt an der Stoppstelle ordnungsgemäß an.

Der Mercedes-Fahrer fuhr nun aber ebenfalls los. Dabei übersah er nach Polizeiangaben den mittlerweile vor ihm stehenden Mitsubishi und prallte diesem in das Heck. (AZ)