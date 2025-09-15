Kurioser Unfall in Ulm: Turmdrehkran schleift Auto mit

Am Samstagabend kam es in Ulm zu einem kuriosen Unfall mit hohem Sachschaden. Gegen 18.30 Uhr war ein 39-jähriger Lkw-Fahrer mit einem Baukran in der Wielandstraße unterwegs. Beim Fahren löste sich wohl ein Bolzen an dem Kran, sodass ein Metallteil in Richtung der am Fahrbahnrand parkenden Autos ausschwenkte.

Das Kranteil streifte zunächst das Dach eines geparkten Autos. In der weiteren Folge hakte sich das Bauteil am Heck des geparkten Mazda ein und zog das Auto rund zehn Meter mit sich. Bei dem kuriosen Unfall wurde noch ein weiterer Seat beschädigt, der gegen ein Verkehrszeichen geschoben wurde.

Am Lkw selbst entstand kein Schaden, lediglich am Turmdrehkran. Der Fahrer im Lkw bleibt laut Polizei unverletzt. Glücklicherweise saß niemand in den geparkten Fahrzeugen oder war als Fußgänger unterwegs. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den entstandenen Schaden auf rund 23.000 Euro. (AZ)