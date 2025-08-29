Icon Menü
Ulm: Ladendieb mit Messer gefasst: Der 46-Jährige war äußerst aggressiv

Ulm

Ladendieb mit Messer gefasst: Der 46-Jährige war äußerst aggressiv

Gleich in mehreren Geschäften soll er gestohlen haben. Als ihn ein Detektiv erwischte, drohte er, den Zeugen abzustechen.
    Die Polizei musste den Mann in Gewahrsam nehmen.
    Die Polizei musste den Mann in Gewahrsam nehmen. Foto: Marcus Brandt, dpa (Symbolbild)

    Die Polizei hat am Donnerstag in Ulm einen aggressiven 46-Jährigen festgenommen. Ein Detektiv hatte den Mann gegen 17.35 Uhr in einem Kaufhaus in der Bahnhofstraße beobachtet. Der Verdächtige verstaute zwei teure Parfums. Als der Detektiv den 46-Jährigen auf den Diebstahl ansprach, wurde dieser aggressiv. Dabei versuchte der Verdächtige aus seinem Hosenbund einen Gegenstand zu ziehen.

    Dem Zeugen gelang es, den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei auf dem Boden festzuhalten. Dabei drohte er dem Mitarbeiter wiederholt, ihn abstechen zu wollen. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten in seinem Hosenbund ein Teppichmesser sowie ein Multitool-Werkzeug. Außerdem hatte er neben den gestohlenen Parfums noch weiteres mutmaßliches Diebesgut aus einem Sportgeschäft bei sich.

    Zwei Regenjacken hatte er wohl kurz zuvor von einem gegenüberliegenden Geschäft gestohlen. Die Polizei musste den aggressiven und betrunkenen Verdächtigen in Gewahrsam nehmen. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen. (AZ)

