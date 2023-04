Ulm

vor 16 Min.

Ladestationen für E-Autos gestohlen: Polizei schätzt Schaden auf 4000 Euro

Einen derartigen Diebstahl hat die Polizei in Ulm noch nicht so oft vermeldet: Am Ulmer Eselsberg wurden Ladestationen für E-Autos gestohlen.

In Ulm sind in den vergangenen Tagen zwei Ladestationen für E-Autos gestohlen worden. Der Vorfall selbst ist wohl schon eine Weile her. Doch erst wurde es der Polizei bekannt, wie es in einer Mitteilung am Mittwoch heißt. Demnach waren die bislang unbekannten Täter Dienstag, 29. März, und Dienstag, 4. April, in der Tiefgarage im Schafgarbenweg zu Gange und hatten es dabei auf zwei Ladestationen für E-Autos abgesehen. Diese waren in einer privaten Tiefgarage montiert. Wie die Täter in die Garage gelangten, ist noch unklar. Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen nach den Unbekannten auf. Sie schätzte den Schaden auf rund 4000 Euro. (AZ)

