Ulm

vor 33 Min.

Lärm durch Brückenabriss vertreibt seltene Wasservögel in der Blau

Plus In und an der Blau in Ulm brüteten Vögel, das lockte jahrelang Neugierige an. Nun wird eine Brücke am Lautenberg ersetzt, die Tiere sind weg. Kehren sie wieder?

Von Dagmar Hub

Die neue Brücke über die Blau am Lautenberg zur kleinen Blauinsel gilt als ökologisches Vorzeigeprojekt – eine von drei Brücken in der EU, für die Pflanzenfasern und Biopolymere für tragende Strukturen verwendet werden. Der Abriss der Vorgängerbrücke allerdings hat seltenere Tierarten, die trotz des innerstädtischen Bereichs bisher in diesem Bereich an oder in der Blau lebten, wohl vertrieben.

Jahrelang kamen Tierfreundinnen und Tiefreunde an die Blau, um die Familie des Grünfüßigen Teichhuhns zu beobachten, das dort regelmäßig brütete. Der Abrisslärm mag die Tiere aus der Gattung der Teichrallen gestört haben, die in Deutschland auf der Vorwarnstufe der Roten Liste gefährdeter Arten stehen – sie sind verschwunden. Nicht mehr zu entdecken sind auch die Neunaugen, fischähnliche Wirbeltiere, die als gefährdet gelten und die zwischen März und Juni in klaren Gewässern laichen. Sie waren sonst zu dieser Jahreszeit in der Nähe des Spielplatzes der Blau zu beobachten gewesen. Wasseramseln – die einzigen einheimischen Singvögel, die schwimmen und tauchen können – suchten westlich des Spielplatzes auf der kleinen Blauinsel im Wasser nach Nahrung. Beim Deutschhaus-Parkhaus war aktuell ein Jungtier zu beobachten. Möglicherweise haben sich die an stark geröllreiche Gewässer gebundenen Singvögel, die sogar unter Wasser laufen können, in ruhigere Abschnitte der Blau verzogen.

