Landesgartenschau: Förderkreis fordert Lärm-, Natur- und Denkmalschutz

Plus Der Förderkreis Bundesfestung hat für die Landesgartenschau 2030 in Ulm eigene Ideen. Es geht um Ökologie, vergessene Anlagen und das Blaubeurer Tor.

Von Dagmar Hub

Nicht nur die Stadt Ulm hat Pläne für die Landesgartenschau 2030. Der Förderkreis Bundesfestung Ulm legte jüngst eigene Ideen vor. Die bisherigen Landesgartenschau-Visionen stellen die Wilhelmsburg und den Graben stark in den Fokus, sagt Michael Hartlieb, Zweiter Vorsitzender. Der Förderkreis sieht großes Potenzial für die Landesgartenschau im Bereich zwischen Blaubeurer Tor und Donau. "Wir kümmern uns nicht nur um alte Steine", betont Hartlieb. "85 Prozent der Festungsanlagen sind Erde, nicht Stein." Was bedeutet, dass der Förderkreis sich seit seiner Gründung vor 49 Jahren auch für die Natur auf den Wallanlagen engagiert, für Magerrasenflächen und für ideale Bedingungen für Schmetterlinge im Bereich der historischen Festungsanlagen.

Förderkreis Bundesfestung legt Wert auf Umweltschutz in Ulm

Gemäht wird zum Beispiel – bis auf Ausnahmen an extremen Steilhängen – erst, nachdem sich Pflanzen versamt haben. In der Landesgartenschau sieht der Förderverein Bundesfestung deshalb eine einmalige Chance, Ideen pro Natur und Denkmalschutz und pro Mensch zu kombinieren – und das mit finanziellem Aufwand, der relativ gering sein dürfte, so Michael Hartlieb. Vor allem im Bereich Blaubeurer Tor über Böblinger Turm nahe dem Hindenburgring und Ehinger Tor bis zur Oberen Donaubastion gebe es viel zu tun. Nachbildungen kurzer Wallanlagen könnten verloren gegangene Festungsstrukturen aufleben lassen und gleichzeitig einem ökologischen Lärmschutz dienen, hinter dem sich Magerrasen mit seltener Fauna – besonders Insekten, und hier vor allem Schmetterlinge – und Flora entwickelt. Für die positive ökologische Wirkung der verantwortungsvollen Pflege von Wall- und Glacisanlagen bekam der Förderverein in der Vergangenheit unter anderem vom BUND hohes Lob. Die vier speziell genannten Bauwerke, sagt Hartlieb, stehen heute ohne die historische Verbindung im Stadtraum Ulm und niemand könne sich eigentlich vorstellen, in welcher Beziehung sie einst zur Hauptumwallung standen.

