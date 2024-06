"LaFleur & Friends" werden Betreiber der neuen Uferbar an der Donauwiese

Das Team vom "Blumencafé", bekannt vom Wochenmarkt, wird erster Betreiber der neuen Uferbar an der Ulmer Donauwiese. Was über Konzept, Öffnungszeiten und Speisekarte bekannt ist.

Mitte Mai war die Ulmer Stadtverwaltung mit ihrer Idee an die Öffentlichkeit gegangen: An der Ulmer Donauwiese soll eine neue Uferbar entstehen, dafür werde ein Betreiber gesucht. Insgesamt zwölf Bewerbungen seien zwischenzeitlich eingegangen. Nun steht fest, wer den Zuschlag bekommen hat: Das "Blumencafé", bekannt vom Wochenmarkt auf dem Münsterplatz. Ab Ende Juli soll als "LaFleur & Friends" die Donauwiese - so versprechen es die künftigen Betreiber - zu einem "place to be" machen. Das teilte die Ulmer Stadtverwaltung am Donnerstag mit.

Oberbürgermeister Martin Ansbacher ( SPD) gibt sich in jener Mitteilung "hoch erfreut über die rasche Umsetzung": "Das war mir ein großes Anliegen, weil ich sicher bin, dass dies die Donauwiese positiv belebt. Und ich verspreche mir davon auch mehr Sicherheit und Ordnung in diesem Bereich", so Ansbacher.

Das "Blumencafé" wird an der Ulmer Donauwiese zu "LaFleur & Friends"

Überzeugt habe das Team um Markus Müller mit der Idee, in der dreimonatigen Testphase das Café-Konzept vom Wochenmarkt auf die Donauwiese zu übertragen und sich Schritt-für-Schritt an den neuen Ort und das Publikum heranzutasten. Der mobile Caféwagen werde bei gutem Wetter jeden Tag an seinen Standort unterhalb des Metzgerturms gefahren und abends wieder abtransportiert - auch um nächtlichen Beschädigungen vorzubeugen. Mittwochs und samstags, wenn Wochenmarkt ist, stehe der Wagen vormittags auf dem Münsterplatz und erst am Nachmittag auf der Donauwiese.

Das auch im Bereich Floristik erfahrene Müller-Team möchte nach Angaben der Stadtverwaltung eine zum Standort passende Atmosphäre schaffen, von "chillig" bis elegant, je nach Anlass. Es werde Sitzgelegenheiten an kleinen Tischen mit Cafébestuhlung und Liegestühlen geben, inklusive Sonnenschutz für Sommertage.

"LaFleur & Friends" in Ulm: So sind die Öffnungszeiten an der Donauwiese

Die Öffnungszeiten sollen flexibel und wetterabhängig gestaltet werden. "Wir werden uns an die optimalen Öffnungszeiten herantasten. Maßstab sind für uns die Wünsche unserer Gäste", wird Markus Müller zitiert. Gemäß der Vorgaben ist eine Außenbewirtschaftung wie im gesamten Stadtgebiet von Sonntag bis Donnerstag bis 23 Uhr möglich. Von Freitag bis Samstag sowie an Tagen vor gesetzlichen Feiertagen darf bis 24 Uhr im Freien bewirtet werden.

Müller plant "ein vielseitiges Getränke- und Essensangebot": Neben klassischen Kaffeespezialitäten und Erfrischungsgetränken soll es auch Alkoholisches wie Bier oder Aperol geben. Spirituosen aber sollen nicht ausgeschenkt werden. Die beim "Blumencafé" auf dem Wochenmarkt beliebten "Pommeswaffeln" soll es auch in der Uferbar geben. Gerne würde Müller auch Obst vom Wochenmarkt anbieten, und an Sonn- und Feiertagen soll es ein kleines Frühstücksangebot geben. Als Besonderheit sind gefüllte Picknickkörbe inklusive Mietdecken geplant.

Neue Uferbar an der Ulmer Donauwiese: So lief das Auswahlverfahren

Dem stadtinternen Auswahlgremium sei bewusst gewesen, dass die Ausschreibung anspruchsvoll gewesen sei - zumal die Laufzeit der Uferbar vorerst auf drei Monate begrenzt ist. "Es war nicht leicht, unter den wirklich gehaltvollen und engagierten Konzepten das für diesen Ort richtige zu finden", so Jochen Aminde, der Referent des Baubürgermeisters. Ein Punktesystem mit fünf Kriterien für die Vorauswahl und zehn weiteren für die Endausscheidung habe dabei geholfen. Darunter seien Kriterien wie beispielsweise Erfahrung in der Gastronomie, Flexibilität in der Personalgröße, Anpassbarkeit und nicht zuletzt die Idee des Konzepts gewesen. Kriterien, die von jedem Bewerber erfüllt werden mussten, waren unter anderem Bereitstellung einer Toilette oder Einhaltung von Artenschutzauflagen. Auch für Sicherheit und Sauberkeit in direkter Umgebung der Café-Bar wird der Betreiber zuständig sein. (AZ)