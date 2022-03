Ulm

Restaurant-Guide kürt Lago-Koch Klaus Buderath zum Aufsteiger des Jahres

Plus Der Guide Michelin hat Klaus Buderath, Koch des Ulmer Lago-Restaurants Seestern in diesem Jahr auf besondere Weise ausgezeichnet. Was treibt den Mann an?

Von Dagmar Hub

Wenn einen eine Jury zum "Aufsteiger des Jahres 2022 in Deutschland" kürt, dann ist das schon ein großer Schritt nach oben. Freilich ist Klaus Buderath mit Auszeichnungen vertraut: Er hat seit 15 Jahren einen Stern des Guide Michelin, und beim Restaurantführer Gault-Millau hat er vier Hauben. Ausruhen auf den kulinarischen Lorbeeren geht für den Chef de Cuisine des Lago-Restaurants Seestern aber auch nach der Auszeichnung zum "Aufsteiger des Jahres" nicht: "Man muss jedes Jahr darum kämpfen", sagt er. In der Hitliste der besten Köchinnen und Köche sind Auszeichnungen nicht dauerhaft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

