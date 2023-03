Früherer Partner der Angeklagten sagt im Laichinger Mordprozess aus

Plus Der Ex-Freund schildert vor dem Landgericht Ulm die Beziehungen zu der Frau, die an einem Mord beteiligt gewesen sein soll. Enthalten Tonaufnahmen Entlastendes?

Was ist privat? Diese Frage könnte den Mordprozess gegen ein Paar aus Laichingen beeinflussen, glaubt Verteidigerin Christina Seng-Roth. Ihrer Mandantin und deren Partner wird vorgeworfen, im Juni 2022 einen Mann in Laichingen getötet zu haben. Doch dürfen alle Beweismittel verwendet werden? Oder sind vielleicht sogar Tonaufnahmen vernichtet worden, die die 27 Jahre alte Angeklagte entlasten?