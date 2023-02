Ulm/Laichingen

Mann in WG getötet: Welche Strafe erwartet die Angeklagten?

Am Landgericht Ulm wird seit Januar über einen mutmaßlichen Mord in einer WG in Laichingen verhandelt. Angeklagt sind ein junger Mann und seine Lebensgefährtin.

Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines Mannes in einer WG in Laichingen wird voraussichtlich im März das Urteil gesprochen. Ein 24-jähriger Mann und eine 27-jährige Frau sollen im Juni vorigen Jahres ihren Mitbewohner umgebracht haben. Dass sie ihr Opfer schwer misshandelt haben, steht außer Frage. Vor Gericht schweigen die beiden zwar, aber in Gesprächen, die damals von der Polizei abgehört wurden, hatten sie sich ausführlich über die Tat unterhalten. Doch war es Mord? Das Gericht hat nun erläutert, für welche Straftaten die Angeklagten verurteilt werden könnten.

