Traditionsfirma Hermann Pichler ist nach Insolvenz gerettet

Der Verkauf eines traditionsreichen Tischwäscheherstellers wurde durch die Gläubigerversammlung genehmigt. 90 Prozent der Jobs sind gerettet.

Wie der Insolvenzverwaltung des Ulmer Büros "dmp solutions" schriftlich mitteilt, genehmigte die Gläubigerversammlung den Verkauf des in Insolvenz geratenen Tischwäschehersteller "Hermann Pichler GmbH & Co. KG" aus Laichingen, an ein neu gegründetes Unternehmen der bisherigen Geschäftsführerin Joseanne Nusser. Dieser "Assetdeal" wurde rückwirkend zum 1. Februar vollzogen.

„Ich bin absolut überzeugt von meinen Kollegen und den Produkten und freue mich, die Marke Pichler gestärkt aus der Insolvenz in eine positive Zukunft führen zu können“, gibt sich Joseanne Nusser zuversichtlich. Die bereits vorinsolvenzlich gestartete Restrukturierung des Unternehmens sei gemeinsam mit der Geschäftsführung und den Mitarbeitern konsequent fortgeführt worden. So sei das Markenimage deutlich aufgefrischt und den angesprochenen Kundenkreis durch einen vollkommen neuen Social Media Auftritt deutlich verjüngt worden. . 90 Prozent der gut 20 Arbeitsplätze sowie die Traditionsmarke inklusive des Waren-Portfolios bleiben erhalten.

Textilbranche in der Krise - Spuren bei Hermann Pichler

Die Textilbranche in Deutschland ist seit Jahren unter massiven Druck. Die externen Einflüsse der vergangenen Jahre, wie die Pandemie und jüngst die, durch den russischen Angriffskrieg ausgelöste, Energiekrise kamen zu den an und für sich schon starken Herausforderungen der Textilbranche erschwerend hinzu.

Die Firma Pichler blickt auf eine 150-jährige Tradition in der Herstellung hochqualitativer Tischwäsche zurück und musste im Juli vergangenen Jahres Insolvenzantrag stellen. Neben beliebten Klassikern für jeden Tag, also etwa Küchentextilien die unter dem Label "Kitchen Stories" verkauft werden, bietet das Unternehmen auch individuelle Lösungen für Hotel- und Gastronomie. Neben Maßanfertigungen bietet das Unternehmen ein Lagersortiment mit 2.000 Artikelpositionen und betreibt einen Konfektionsbetrieb in der Türkei. (AZ)