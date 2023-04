Laichinger Mordprozess: Die Angeklagten fechten das Urteil an

Wegen Mordes an ihrem Mitbewohner wurden ein Mann und eine Frau am Landgericht Ulm zu lebenslanger Haft verurteilt. Jetzt haben sie Revision eingelegt.

Ein 24-Jähriger und eine 27-Jährige sollen ihren Mitbewohner in einer WG in Laichingen misshandelt und getötet haben. Sie wurden deshalb am Landgericht Ulm vergangene Woche jeweils zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Kammer sprach beide des Mordes schuldig. Nun haben die Angeklagten Revision gegen das Urteil eingelegt, wie das Landgericht mitteilte.

Nach Überzeugung des Gerichts hat der 24-Jährige das Opfer, einen 31-jährigen Mann, im Juni vergangenen Jahres massiv verprügelt und schließlich erwürgt. Treibende Kraft hinter der Tat sei jedoch die Partnerin des Angeklagten gewesen. Deshalb wurden beide wegen Mordes verurteilt. Der Angeklagte hatte am letzten Prozesstag sein Schweigen gebrochen und seine Freundin beschuldigt. Diese schwieg bis zuletzt vor Gericht.

Der Bundesgerichtshof (BGH) überprüft nun das Urteil des Landgerichts Ulm

Die Verteidigerin der 27-Jährigen forderte Freispruch für ihre Mandantin. Der Anwalt des 24-Jährigen plädierte auf eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten wegen Körperverletzung. Der Staatsanwalt forderte lebenslänglich.

Sobald die schriftliche Urteilsbegründung des Gerichts zugestellt ist, haben die Verteidiger einen Monat Zeit, um die Revision zu begründen. Dann entscheidet der Bundesgerichtshof. Dieses überprüft das Urteil auf Rechtsfehler. (mru)