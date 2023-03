Ulm

vor 21 Min.

Landesgartenschau 2030: Autoverkehr in Ulm muss den Bummlern Platz machen

Nach der Umgestaltung: So stellen sich die Planerinnen und Planer das "neue" Blaubeurer Tor in Ulm vor.

Plus Ulm steht der größte Stadtumbau seit Langem bevor: Das lädierte westliche Glacis wird mit Blick auf die Landesgartenschau 2030 zu einem vielseitigen Stadtpark aufgewertet.

Von Thomas Vogel Artikel anhören Shape

Wenn die Landesgartenschau in Ulm im Herbst 2030 ihre Pforten schließt, wird sie auf ihrem Gelände einen Park besonderer Größe und außergewöhnlicher Form hinterlassen. Er wird Flächen einschließen, auf denen heute noch der Verkehr tobt und die Tristesse dominiert. In weiten Teilen wird er von einer Bundesstraße eingegrenzt. Von der Donau bis hinauf in die Wilhelmsburg erstreckt sich das bislang stark zergliederte Gelände. Es stellt den Beteiligten „die komplexeste Aufgabe, die wir je bei einer Landesschau hatten", erklärte jetzt der Universitätsprofessor und Landschaftsplaner Frank Lohrberg als Vorsitzender der Fachjury, die über die Gewinner beim Ideen- und Realisierungswettbewerb zur Neugestaltung des langgestreckten Geländes zu befinden hatte.

