Ulm/Landkreis Neu-Ulm

06:00 Uhr

"Brötchenbursche" auf Tour: Immer mehr lassen sich die Semmeln liefern

Plus Brötchen-Lieferdienste erfreuen sich einer immer größeren Beliebtheit. Ein Zusteller nimmt uns mit auf seine Tour – kreuz und quer durch die Region.

Von Jonas Klimm

Wenn Marko Svibovec seinen Arbeitstag beginnt, ist es stockfinster, der lichte Tag noch weit entfernt. Gerade hat er die letzten Waren verpackt und beschriftet. Nun sitzt er in einem dunklen Opel, eine Familienkutsche mit ausreichend Platz für fünf Personen. Auf dem Beifahrersitz stehen zwei randvoll befüllte Plastikkisten, auf einem der Rücksitze ein ähnliches Bild, hier sind die Kisten leer. Im Wagen herrscht penible Sauberkeit, kein Körnchen findet sich auf dem Boden. Svibovec wartet in seinem Wagen an einer Ausfahrt in der Ulmer Bleichstraße. Als die Straße frei wird, lässt er den Motor an und sagt: "In zwei Stunden sind wir durch für heute."

