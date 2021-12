Das sagen Experten aus der Region zur geplanten Cannabis-Legalisierung

Plus Eine Ulmer Studie warnt vor Psychosen und eine Neu-Ulmer Beraterin hilft vielen Cannabis-Konsumenten. Ein Hanf-Händler stellt eine weitergehende Forderung auf.

Feierabend-Joint statt Feierabendbier? Der Koalitionsvertrag der Regierungsparteien sieht vor, dass Cannabis bald in lizenzierten Läden gekauft werden kann. Bisher haben SPD, Grüne und FDP noch keinen Zeitpunkt dafür vorgelegt. Unsere Redaktion hat mit Experten aus der Region über die Probleme und Chancen der Cannabis-Legalisierung gesprochen.