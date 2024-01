Das sind die teuersten Villen rund um Ulm und Neu-Ulm

Von Oliver Helmstädter - vor 49 Min. Artikel anhören Shape

Seit Jahren kennen die Immobilienpreise in Ulm, um Ulm und um Ulm herum nur eine Richtung: nach oben. Wir haben mal geschaut, was am Ende der Preisskala angeboten wird.

Wenn es um luxuriöses Wohnen im Landkreis Neu-Ulm geht, kommt man an einer Immobilie nicht vorbei. Die teuerste Villa auf dem Markt ist keine unbekannte: "Sie suchen das Besondere? Dieses Anwesen verbindet Luxus mit stilvoller Architektur und befindet sich auf einem weitläufigen Grundstück in Halbhöhenlage mit etwa 6500 Quadratmetern." Unsere Redaktion gibt einen Überblick über dieses und viele weitere Luxus-Häuser im Landkreis Neu-Ulm.

Harisch-Villa in Altenstadt-Illereichen

Klaus Harisch, Gründer der Firma "Go Yellow", hatte das Edel-Domizil 2001 in Altenstadt-Illereichen gebaut. Irgendwann wurde er der Villa samt ihrem imposanten Tor und der anschließenden Allee auf 13.000 Quadratmetern überdrüssig. Um 2010 herum verkaufte er die Villa an einen russischen Unternehmer, diesen Sommer wurde sie für 6,5 Millionen Euro angeboten. Nun steht der Preis für die 775 Quadratmeter Wohnfläche bei 5,79 Millionen Euro. Dafür gibt's einen Park mit Villa samt "Masterschlafzimmer", in dem der Hausherr "dank umfangreicher Sicherheitstechnik" in Frieden ruhen kann.

