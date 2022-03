Der Bund sucht rund um Ulm Hotelzimmer für Soldaten

Plus Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben weiß offenbar nicht, wohin mit den Soldaten. Deswegen sucht sie per Anzeige "Gebäude zur Unterbringung eines Wohnheimes" – oder Hotelzimmer.

Im schönsten Amtsstuben-Deutsch heißt es "Durchführung eines Interessenbekundungsverfahrens", was die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA) gerade durchführt. Gesucht werden hochoffiziell: 2400 Quadratmeter für mindestens 130 Einzelzimmer.