Deutschlandticket: Ding verkauft 6000 neue Abos

Das D-Ticket gibt es nun auch bei einem weiteren regionalen Anbieter. Der Verbund ist mit den Zahlen zufrieden, doch der Chef stellt eine Forderung auf.

Der Verkehrsverbund Ding wertet die Verkaufszahlen des Deutschlandtickets als Erfolg. Rund 12.000 Deutschlandtickets seien für die Monate Mai und Juni verkauft worden, heißt es in einer Mitteilung. Die Hälfte wechselte von einem bestehenden Abo, die übrigen 6000 Kundinnen und Kunden sind neu.

Ding-Geschäftsführer Bastian Goßner mit Verkaufszahlen zufrieden

Ding-Geschäftsführer Bastian Goßner äußert sich erfreut: "Absolut positiv ist, dass sich so viele für den Kauf vor Ort entschieden haben." Wird das D-Ticket hier gekauft, kommt der Umsatz den hiesigen Verkehrsunternehmen zugute. Im Ding-Gebiet wird das Deutschlandticket grundsätzlich als mobiles Ticket angeboten, das in die RAB-App "Wohin Du willst" und seit 1. Juni auch in der SWU-App erhältlich ist. Zudem kann die Monatskarte auf eine Chipkarte geladen werden. Wegen Materialknappheit ist allerdings übergangsweise ein Papierticket nötig. Zusätzlich zum regulären Deutschlandticket gibt es das D-Ticket Job, bei dem Bund und Arbeitgeber einen Zuschuss leisten. Weitere reduzierte Varianten, etwa für Studierende in Baden-Württemberg oder Bayern, werden derzeit erarbeitet.

Überlastungen sind anders als beim 9-Euro-Ticket im Sommer 2022 bisher ausgeblieben. Das liegt aus Goßners Sicht auch an Verbesserungen in den Fahrplänen. Es gibt zusätzliche Busfahrten rund um den neuen Bahnhof in Merklingen, dichtere Taktungen und neue Linien, die mehr und mehr Lücken im DING-Gebiet schließen. Dennoch müsse die Infrastruktur vor allem im Schienenverkehr ausgebaut werden, fordert der Geschäftsführer. Das klare Bekenntnis der Bundes- und Landespolitik müsse bestehen bleibt: "Wir vermuten zwar, dass die Verkaufszahlen für das Deutschlandticket weiter konstant ansteigen, jedoch muss diesem Mehr an Fahrgästen unbedingt ein Mehr an Verlässlichkeit folgen." (AZ)