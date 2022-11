Die Lebenshilfe liefert Antworten für Probleme, die viele gar nicht sehen

Plus Manche Menschen sind in der allgemeinen Arbeitswelt verloren. Die Lebenshilfe Donau-Iller schafft Abhilfe. Das klappt auch, weil regionale Firmen mithelfen.

Die Arbeitswelt hat sich rasant verändert. In vielen Bereichen ist sie flexibler geworden. Sie bietet Menschen die Möglichkeit, von anderen Orten aus und zu anderen Zeiten zu arbeiten, als es früher üblich war. Doch es gibt auch Frauen und Männer, denen diese Veränderungen nichts helfen – weil sie nicht leisten können, was ihnen die Arbeitswelt abverlangt. Die Lebenshilfe Donau-Iller bietet eine Antwort für dieses Problem. Und heimische Unternehmen tragen ihren Teil dazu bei.