Ulm/Landkreis Neu-Ulm

18:00 Uhr

Ding-Chef spricht zum Abschied Klartext: Daran hakt es im Nahverkehr

Ding-Chef Thomas Mügge hört nach 25 Jahren auf und geht in den Ruhestand. Der 65-Jährige gehörte schon der Planungsgesellschaft des damals neu gegründeten Verbunds an.

Von Sebastian Mayr

Herr Mügge, Sie waren schon bei der Planung und bei der Gründung des Ding dabei, nun gehen Sie nach 25 Jahren als Geschäftsführer in den Ruhestand. War das 9-Euro-Ticket ein Abschiedsgeschenk?



Thomas Mügge: Als ich Ende März, am Morgen nach der nächtlichen Sitzung der Koalitionspartner, davon erfahren habe, ging es mir wie vielen in der Branche: Ich konnte es nicht glauben. Aber bereits im Laufe des Vormittags haben wir mit der Umsetzung begonnen, wobei anfangs vieles unklar war. Die Einführung eines neuen Tickets in zig Verkaufssystemen in so kurzer Zeit ist die eine Herausforderung, die andere ist die Umstellung der Abokunden und die Erstattung für bereits bezahlte Tickets. Für mich persönlich war es noch einmal eine besondere Herausforderung, der ich mich gerne gestellt habe.

