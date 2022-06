Ulm/Landkreis Neu-Ulm

06:00 Uhr

Bestattungskosten steigen rasant an: Kann man sich den Tod noch leisten?

Lokal Die Kosten für Bestattungen sind auch in der Region zuletzt deutlich gestiegen. Gerade für ärmere Menschen könnte das zum Problem werden.

Von Jonas Klimm

Der Tod, das predigte schon Goethe, kommt unaufhaltsam. Egal, ob arm oder reich, jeden erwischt es dereinst. Doch die eigene Bestattung kostet viel Geld. Seine eigene Ruhestätte bezahlen zu können, das sollte dann auch jedem möglich sein. So der Wunsch. Die Realität ist bisweilen eine andere, die Kosten für Bestattungen sind auch in der Region in den vergangenen Jahren in die Höhe geschossen – und ein Ende der Entwicklung ist vorerst nicht absehbar.

