Feiern und Böllern an Silvester: Das gilt in Ulm und im Landkreis Neu-Ulm

Wegen Corona sind beiderseits der Donau nur Treffen im kleinen Kreis erlaubt. Bei den Regeln gibt es jedoch Unterschiede zwischen Ulm und Neu-Ulm.

Der Verkauf von Feuerwerk ist dieses Jahr verboten, aber darf ich auch keine Raketen zünden? Und mit wie vielen Freunden und Verwandten darf man sich eigentlich treffen? Bei den Corona-Regeln für Silvester gibt es Unterschiede zwischen Bayern und Baden-Württemberg, also auch zwischen dem Landkreis Neu-Ulm und Ulm.

Wie viele Leute dürfen sich treffen?

Privat dürfen sich in Innenräumen maximal zehn Personen treffen, wenn alle geimpft oder genesen sind. Das gilt sowohl in Ulm als auch im Landkreis Neu-Ulm. Kinder bis 14 Jahre zählen nicht mit. Nehmen an einem Treffen Personen teil, die nicht geimpft oder genesen sind, gelten für alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen strengere Kontaktbeschränkungen: Es darf sich dann nur ein Haushalt mit zwei weiteren Personen eines anderen Haushalts treffen, auch unter freiem Himmel.

Feuerwerk und Ansammlungen auf dem Münsterplatz in Ulm verboten

Für Geimpfte und Genesene gilt dagegen: In Ulm dürfen sich draußen maximal 50 Personen treffen, im Landkreis Neu-Ulm maximal zehn. Denn laut Landratsamt gilt in ganz Bayern sowohl im privaten als auch im öffentlichen Raum ein Verbot von Ansammlungen von mehr als zehn Menschen und somit auch auf allen öffentlichen Plätzen im Landkreis Neu-Ulm. Ulm ist da nicht so streng – außer auf dem Münsterplatz. Dort dürfen sich von Silvester ab 15 Uhr bis zum Neujahrsmorgen um 9 Uhr keine Gruppen von mehr als zehn Personen aufhalten.

Ist das Abbrennen von Feuerwerk erlaubt?

In ganz Deutschland dürfen heuer keine Knaller verkauft werden, das Zünden von Feuerwerk ist aber grundsätzlich erlaubt. Kommunen können für bestimmte öffentliche Plätze ein Verbot erlassen. Laut Landratsamt wurde dazu im Landkreis Neu-Ulm jedoch keine konkrete Regelung getroffen. Anders in Ulm: Dort ist sowohl am 31. Dezember als auch am 1. Januar auf dem Münsterplatz das Abbrennen von Feuerwerk verboten. "Auch in ,normalen’ Jahren sind die Krankenhäuser und Notaufnahmen an Silvester extrem belastet, weil sich viele Menschen durch nicht zertifiziertes Feuerwerk und Alkoholrausch verletzen", sagte Oberbürgermeister Gunter Czisch. Aktuell seien die Kapazitäten in den Krankenhäusern in Ulm weitestgehend erschöpft. Nur 15 von 105 Intensivbetten seien noch verfügbar. "Deshalb gilt dieses Silvester das Motto: Weniger ist mehr", so Czisch über das Feiern und Böllern.

Generell gilt wie in den Vorjahren: In unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen und Fachwerkhäusern dürfen keine Feuerwerkskörper gezündet werden. Dies ist bundesweit in der Sprengstoffverordnung festgelegt.

Was gilt in der Gastronomie?

Die Sperrstunde in der Silvesternacht beginnt sowohl in Ulm als auch im Landkreis Neu-Ulm um 1 Uhr. In Bayern gilt in Gaststätten 2G, es dürfen also nur Geimpfte und Genesene hinein. In Baden-Württemberg gilt 2G plus, das heißt, Geimpfte und Genesene brauchen zusätzlich einen Test. Wer bereits geboostert ist, ist davon aber ausgenommen. Clubs und Diskos müssen geschlossen bleiben.

Was gilt in Bus und Straßenbahn?

Seit mehreren Wochen gilt im öffentlichen Nahverkehr 3G. Wer mit Bus oder Bahn fährt, muss daher geimpft, genesen oder getestet sein und einen entsprechenden Nachweis dabei haben.

Wie werden die Regeln kontrolliert?

Laut der Stadt Ulm werden die Polizei und der kommunale Ordnungsdienst die Vorgaben mit verstärkten Kräften überwachen, insbesondere im Bereich Münsterplatz und Umgebung. Bei Verstößen würden Verfahren mit Bußgeldern im dreistelligen Bereich eingeleitet. Auch im Landkreis Neu-Ulm wird die Polizei vor allem auf öffentlichen Plätzen kontrollieren und appelliert an die Menschen, die Kontaktbeschränkungen einzuhalten. "Wir werden natürlich verstärkt da nach dem Rechten schauen, wo sich die Leute aufhalten", sagte Pressesprecher Holger Stabik vom Polizeipräsidium Schwaben Süd/West.