Neuer Ding-Chef Bastian Goßner zweifelt an Nachfolger für 9-Euro-Ticket

Plus Ding-Geschäftsführer Bastian Goßner spricht im Interview über Herausforderungen von heute, Ideen für morgen und Probleme, die wichtiger sind als Ticketpreise.

Herr Goßner, Sie sind seit 1. August Geschäftsführer beim Verkehrsverbund Ding. Sind Sie schon alle Bus- und Bahnlinien abgefahren?



Bastian Goßner: Alle Linien nicht, aber ich habe mir einige angeschaut. Mir war wichtig, persönliche Gespräche mit allen Aufgabenträgern und mit den Verkehrsunternehmen zu führen, die Gesellschafter sind. Wie viel positive Energie mir entgegengebracht wurde, war beeindruckend.