Illegale Party in Ulm aufgelöst – wie geht die Polizei an Silvester vor?

Die Polizei hat in Ulm eine illegale Party aufgelöst. Auch an Silvester wird es verstärkte Kontrollen geben.

Plus 27 Menschen feiern verbotenerweise in einer Wohnung in Ulm. Die Polizei schreitet ein und kündigt auch für Silvester verstärkte Kontrollen an.

Von Michael Ruddigkeit

Schon mal vorgeglüht haben kurz vor dem Jahreswechsel offenbar mehrere Leute in einer Wohnung in Ulm. Ein Nachbar rief am Mittwoch gegen 23 Uhr die Polizei, die die illegale Party im Fischerviertel beendete. Die Beamten stellten insgesamt 27 Personen im Alter von 18 bis 34 Jahren fest und machten ihnen klar, dass sie gegen die geltende Corona-Verordnung verstießen. "Einsichtig über ihr Fehlverhalten waren nur wenige", schreibt die Polizei. Welche Regeln gelten derzeit und was gilt an Silvester? Und wie geht die Polizei vor?

