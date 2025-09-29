Icon Menü
Ulm/Landkreis Neu-Ulm: Kampf um die Neubaustrecke Ulm-Augsburg: „Wir wollen leistungsfähige Mobilität“

Wirtschaftsverbände sowie die Landkreis- und Stadtchefs zwischen Ulm und Augsburg wenden sich in einem offenen Brief an den Bundesverkehrsminister. Sie warnen davor, das Vertrauen zu gefährden.
    „Solange der Fernverkehr die bestehenden Gleise blockiert, bleibt ein bedarfsgerechter Ausbau des Nahverkehrs unmöglich“, heißt es im offenen Brief. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Archivbild)

    Mehrere Landkreis- und Stadtoberhäupter sowie Wirtschaftsverbände haben ein Schreiben an Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) verschickt. Hintergrund ist, dass die Neubaustrecke der Bahn zwischen Ulm und Augsburg aus finanziellen Gründen infrage gestellt wird. Die Unterzeichner appellieren an den Minister, die zugesagten Planungen ohne Aufschub fortzusetzen.

    „Die Neubaustrecke ist zwingend erforderlich für unsere stark wachsende Region mit ihren steigenden Pendlerzahlen“, sagt Ulms Oberbürgermeister Martin Ansbacher, der zu den Unterzeichnern gehört. „Wir brauchen und wollen leistungsfähige und klimafreundliche Mobilität.“

    In dem offenen Brief, der auch von Neu-Ulms Landrätin Eva Treu unterschrieben wurde, wird auf die Geschlossenheit der gesamten Region hinter dem Projekt hingewiesen. „Die vorgeschlagene Trassenvariante wurde im breiten Dialog entwickelt, fachlich bewertet, sie wird politisch wie wirtschaftlich unterstützt und erfüllt alle raumordnerischen Voraussetzungen. Ein Rückzug zum jetzigen Zeitpunkt würde nicht nur eine große verkehrspolitische Chance verspielen, sondern auch ein außergewöhnliches Maß an regionalem Konsens und Vertrauen gefährden“, heißt es.

    Die kommunalpolitische Unterstützung in der gesamten Region für die konkreten Planungen sei „einmalig in Deutschland“. Der breite Konsens über Parteigrenzen hinweg sei „Ausdruck eines gemeinsamen Verständnisses für die enorme Bedeutung dieser Infrastrukturmaßnahme“. (AZ)

