Ulm/Landkreis Neu-Ulm

vor 19 Min.

Kommt das Atommüll-Endlager in die Ulmer Region?

Im Zwischenlager in Gundremmingen wird bereits radioaktiver Abfall gelagert. Doch die Region kommt auch für ein dauerhaftes Endlager in Frage. Eine Entscheidung soll erst in einigen Jahren fallen.

Plus Für die Endlagerung von radioaktiven Abfällen kommt die Region um Ulm und den Landkreis Neu-Ulm infrage. Wie lange die Entscheidung noch dauert.

Von Jonas Klimm

Deutschland befindet sich auf der Suche nach einem Endlager für hoch radioaktiven Atommüll. Rund 10.500 Tonnen desselben werde derzeit in Zwischenlagern aufbewahrt, erklärt Monika Hotopp, Pressesprecherin der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE). Um Sicherheit für eine Million Jahre gewährleisten zu können, sucht die Behörde auf wissenschaftlicher Basis nach einer passenden Endlagerstelle. Hierfür kämen nach derzeitigem Stand 90 Teilgebiete infrage. In der engeren Auswahl befindet sich auch ein weitläufiger Bereich, in dessen Zentrum Ulm und der Landkreis Neu-Ulm liegen. Hier und an drei weiteren Standorten in Deutschland wollen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bald ihre Methoden erproben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen